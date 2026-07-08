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Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T08:32
2026-07-08T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".Пока маршрут запустили в тестовом режиме. По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием."К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии", - добавили в "Крымтроллейбусе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоНовый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
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крымтроллейбус, транспорт, общественный транспорт, симферополь, крым, новости крыма
Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

В Крыму возобновили движение троллейбусов по маршруту №21 Симферополь — Перевальное

08:32 08.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТроллейбус. Архивное фото
Троллейбус. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
""Крымтроллейбус" приступил к поэтапному возобновлению движения по троллейбусному маршруту №21 "Симферополь — Перевальное", - говорится в сообщении.
Пока маршрут запустили в тестовом режиме.
По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием.
"К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии", - добавили в "Крымтроллейбусе".
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