https://crimea.ria.ru/20260708/vozobnovleno-dvizhenie-trolleybusov-iz-simferopolya-v-perevalnoe-1157458167.html

Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T08:32

2026-07-08T08:32

2026-07-08T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".Пока маршрут запустили в тестовом режиме. По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием."К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии", - добавили в "Крымтроллейбусе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоНовый маршрут запустили между Симферополем и Форосом

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2026

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