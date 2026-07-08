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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T05:56
2026-07-08T05:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При этом морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

05:56 08.07.2026 (обновлено: 05:57 08.07.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При этом морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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