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В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту

В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту

В среду, 8 июля, в Симферополе официально открыли движение по путепроводу на улице Москалева, известному как "горбатый" мост. Об этом сообщил министр транспорта РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T09:40

2026-07-08T09:40

2026-07-08T09:47

ситуация на дорогах крыма

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, в Симферополе официально открыли движение по путепроводу на улице Москалева, известному как "горбатый" мост. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в своем канале в МАКС.Он напомнил, что в ходе реконструкции полностью заменены пролетные строения, возведены новые опоры и фундаменты, переустроены инженерные коммуникации, оборудована ливневая канализация и подпорные стенки. Дорожное покрытие выполнено с применением современных технологий. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, монтажу наружного освещения и озеленению.Ремонт проведен в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал начало движения транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе к 20 мая текущего года. Позже сообщалось, что движение транспорта по мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появится маленький "брат" Крымского мостаВ Севастополе начинают строить тоннельРаботают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

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