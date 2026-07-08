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В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
В среду, 8 июля, в Симферополе официально открыли движение по путепроводу на улице Москалева, известному как "горбатый" мост. Об этом сообщил министр транспорта РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:40
2026-07-08T09:40
2026-07-08T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, в Симферополе официально открыли движение по путепроводу на улице Москалева, известному как "горбатый" мост. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в своем канале в МАКС.Он напомнил, что в ходе реконструкции полностью заменены пролетные строения, возведены новые опоры и фундаменты, переустроены инженерные коммуникации, оборудована ливневая канализация и подпорные стенки. Дорожное покрытие выполнено с применением современных технологий. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, монтажу наружного освещения и озеленению.Ремонт проведен в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал начало движения транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе к 20 мая текущего года. Позже сообщалось, что движение транспорта по мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появится маленький "брат" Крымского мостаВ Севастополе начинают строить тоннельРаботают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста
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симферополь, "горбатый" мост в симферополе, транспорт, логистика, крым, новости крыма
В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
В Симферополе открыли после реконструкции "горбатый" мост на ул. Москалева
09:40 08.07.2026 (обновлено: 09:47 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В среду, 8 июля, в Симферополе официально открыли движение по путепроводу на улице Москалева, известному как "горбатый" мост. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в своем канале в МАКС.
"Пропускная способность участка, по предварительным оценкам, увеличилась в два раза. Время в пути для автомобилистов существенно сократится. Для тысяч симферопольцев и гостей города, ежедневно добирающихся на работу, учебу или к вокзалу, запуск путепровода означает существенное повышение транспортной доступности этих направлений", - отметил министр.
Он напомнил, что в ходе реконструкции полностью заменены пролетные строения, возведены новые опоры и фундаменты, переустроены инженерные коммуникации, оборудована ливневая канализация и подпорные стенки. Дорожное покрытие выполнено с применением современных технологий. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, монтажу наружного освещения и озеленению.
Ремонт проведен в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал начало движения транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе к 20 мая текущего года
. Позже сообщалось
, что движение транспорта по мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
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