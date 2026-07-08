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В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ

В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ

Российские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал утром в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T09:55

2026-07-08T09:55

2026-07-08T09:59

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал утром в среду губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди не пострадали.В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час.За ночь силами ПВО уничтожены 415 украинских беспилотников над несколькими регионами России, в том числе над КрымомСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшиеВ Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытийКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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