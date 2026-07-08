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В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ
В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ
Российские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал утром в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:55
2026-07-08T09:59
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новости севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал утром в среду губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди не пострадали.В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час.За ночь силами ПВО уничтожены 415 украинских беспилотников над несколькими регионами России, в том числе над КрымомСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшиеВ Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытийКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
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4.7
96
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В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ

В Севастополе военные отразили четыре воздушные атаки ВСУ - сбиты 27 беспилотников

09:55 08.07.2026 (обновлено: 09:59 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем за минувшую ночь и утро. Об этом проинформировал утром в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили за минувшую ночь и утро четыре атаки ВСУ. Сбито 27 БПЛА", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, люди не пострадали.
В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час.
За ночь силами ПВО уничтожены 415 украинских беспилотников над несколькими регионами России, в том числе над Крымом
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