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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Севастополе открыли рейд
После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:47
2026-07-08T13:47
морской транспорт
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час. Четвертый раз сирены в городе включили в 11:49. Опасность сохранялась около часа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, логистика
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили движение катеров и парома

13:47 08.07.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час. Четвертый раз сирены в городе включили в 11:49. Опасность сохранялась около часа.
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