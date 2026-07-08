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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Севастополе открыли рейд

После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T13:47

2026-07-08T13:47

2026-07-08T13:47

морской транспорт

севастополь

новости севастополя

общественный транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час. Четвертый раз сирены в городе включили в 11:49. Опасность сохранялась около часа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, логистика