Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1157460463.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T12:34
2026-07-08T12:36
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
срочные новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев.В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час. Четвертый раз сирены в городе включили в 11:49. Опасность сохранялась около часа.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
https://crimea.ria.ru/20260514/kak-sebya-vesti-pri-atake-bespilotnikov---sovety-veterana-svo-1155999109.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма, крым
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги"

12:34 08.07.2026 (обновлено: 12:36 08.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев.
В среду тревогу в городе объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра и отменили спустя почти час. Четвертый раз сирены в городе включили в 11:49. Опасность сохранялась около часа.
"Отбой воздушной тревоги!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
БПЛА
14 мая, 12:45
Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
 
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
13:02Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов
12:43ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
12:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:32Киев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий
12:20Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
12:06Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
11:56Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
11:50Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:45ВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани
11:39Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
11:32Где в Севастополе купить 40 литров бензина по QR-коду
11:24"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
11:13ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирами
11:07ФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева
10:57В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
10:49Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
10:40Одинокий романтик: памяти Александра Грина
10:20В Феодосии остановили свободную продажу топлива
10:11Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
Лента новостейМолния