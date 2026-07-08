Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1157412996.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:21
2026-07-08T06:21
севастополь
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352547_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_338701ee59c912d00ba36dac852ac9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревогу объявили в 4.40 в среду, перед этим сирены звучали около полуночи.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352547_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_dad02173e6682e0298262772d579816d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

06:21 08.07.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Тревогу объявили в 4.40 в среду, перед этим сирены звучали около полуночи.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
07:32Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
07:22День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
07:06Крымский мост - ситуация на утро среды
06:52ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
06:38США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
06:22В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
06:21В Севастополе отбой воздушной тревоги
06:05В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
05:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Жара возвращается: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
Лента новостейМолния