https://crimea.ria.ru/20260708/v-sevastopole-kupit-benzin-mozhno-na-8-azs-1157461795.html

В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС

В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС

В Севастополе в среду топливо в свободной продаже можно приобрести на восьми автозаправках. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T09:58

2026-07-08T09:58

2026-07-08T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду топливо в свободной продаже можно приобрести на восьми автозаправках. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, количество бензина и дизтоплива доступно для 150 машин на каждой из следующих АЗС:- АЗС 60, Качинское шоссе - АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;- АЗС 68, Горпищенко, 155 - АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 - ДТ Ultra;- АЗС 84, Столетовский проспект, 5 - АИ-95 Ultra;- АЗС 85, Вакуленчука, 35/Б, 2 - ДТ Ultra;- АЗС 161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 АИ-95 - АИ-95 Ultra и ДТ Ultra;- АЗС 167 Балаклава, улица Новикова, 51б - ДТ Ultra.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодамБензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилосьВ Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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