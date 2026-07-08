В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
Правительство РФ добавило в перечень стратегически значимых лекарств 149 препаратов
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.
"Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. В числе препаратов, добавленных в список, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перечень дополнен 149 наименованиями лекарств.
"Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
Читайте также на РИА Новости Крым: