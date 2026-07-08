https://crimea.ria.ru/20260708/v-perechen-strategicheski-znachimykh-lekarstv-dobavili-149-preparatov-1157463795.html

В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов

В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов

В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T10:57

2026-07-08T10:57

2026-07-08T10:57

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лекарства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.Уточняется, что перечень дополнен 149 наименованиями лекарств."Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФВ России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита ВВ России готовы лекарства для лечения редких заболеваний

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, здравоохранение в россии, лекарства, правительство россии