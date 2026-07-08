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В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T10:57
2026-07-08T10:57
россия
новости
здравоохранение в россии
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.Уточняется, что перечень дополнен 149 наименованиями лекарств."Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФВ России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита ВВ России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
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россия, новости, здравоохранение в россии, лекарства, правительство россии
В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов

Правительство РФ добавило в перечень стратегически значимых лекарств 149 препаратов

10:57 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.
"Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. В числе препаратов, добавленных в список, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перечень дополнен 149 наименованиями лекарств.
"Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
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