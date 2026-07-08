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В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи
В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи
В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:22
2026-07-08T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает пресс-служба МФЦ Крыма.Уточняется, что прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения. В случае аварийного отключения в момент посещения центра необходимо повторно воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в этой связи по всей территории республики и в Севастополе производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый семейный МФЦ открыли в СевастополеУслуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживанияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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крым, новости крыма, мфц, мфц крыма
В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи

В МФЦ Крыма меняется порядок записи на период режима ЧС

09:22 08.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает пресс-служба МФЦ Крыма.
"В целях оптимизации работы в условиях режима чрезвычайной ситуации, а также в связи с временными аварийными отключениями электроэнергии, максимальная глубина предварительной записи в центры "Мои Документы" составляет два дня", – сказано в официальном канале МФЦ республики в МАСК.
Уточняется, что прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения. В случае аварийного отключения в момент посещения центра необходимо повторно воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в этой связи по всей территории республики и в Севастополе производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.
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