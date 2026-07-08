https://crimea.ria.ru/20260708/v-krymu-polnym-khodom-idet-sbor-urozhaya-fruktov-i-yagod-1157440165.html

В Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягод

В Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягод - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягод

Несмотря на весенние перепады температур и опасения аграриев по поводу урожая, на полуострове полным ходом идет сбор ягод и фруктов. В этом году особенно... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T19:34

2026-07-08T19:34

2026-07-08T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на весенние перепады температур и опасения аграриев по поводу урожая, на полуострове полным ходом идет сбор ягод и фруктов. В этом году особенно "удались" черешня и клубника, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк."В этом году весной погода нам, как всегда, доставляла определенные нюансы, но надо говорить честно, что проблематика по погоде не подтвердилась", - отметил он.По словам гостя студии, избежать потери урожая удалось из-за особенности косточковых культур."Черешня, как и все косточковые культуры, как персик и слива, имеет очень большой запас цветка. То есть, когда мы видим повреждение цветка 20-30%, то это вообще не критично, потому что реальное плодоношение нам нужно с 30% цветка. Все остальное – лишнее", - пояснил он.Очень активный рост черешни наблюдается на полуострове в последние 3-5 лет, обратил внимание Денис Кратюк."Во-первых, достаточно много ее сортов. Они все разные с точки зрения калибра, времени созревания, сладости, "лежкости". И вообще в целом, это, прежде всего, косточковая культура, которая потребляется чаще в свежем виде. Количество сортов обусловлено тем, что мы стараемся помимо цветовой формы, калибра, вкуса, выбрать еще удобную для сбора, для транспортировки и для хранения. То есть у каждого сорта есть какой-то свой плюс и какая-то своя особенность, которая лучше, чем у других", - разъяснил он.Благодаря тому, что черешню научились культивировать в Крыму, а также увеличению количества ее высадок (около 750-780 гектаров) и разнообразию сортового ассортимента, в данное время идет сбор очень хорошего урожая, добавил специалист.В Крыму также ожидается вторая волна сбора урожая клубники."Будет второй сбор клубники. Ремонтантные сорта (сорта клубники, которые дают урожай несколько раз за сезон – ред.) плодоносят постоянно, практически до поздней зимы", - отметил министр сельского хозяйства Крыма.В этом году, обратил внимание Кратюк, основная часть урожая клубники была реализована на прилавках республики в достаточном количестве и по приемлемым ценам.В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собратьВ Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 разаЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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