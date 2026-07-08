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В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы "Мои... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы "Мои Документы" переходят на пятидневный график работы, сообщается на официальном портале МФЦ.Речь идет о центрах в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Джанкое, Керчи, Саках, Красногвардейском, Феодосии и Ялте. Они будут работать с понедельника по пятницу.Ранее сообщалось, что в Крыму глубина записи в МФЦ сокращена до двух дней из-за энергодефицита. Прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый семейный МФЦ открыли в СевастополеУслуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживанияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, мфц крыма, товары и услуги, госуслуги
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку

В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневную рабочую неделю

21:31 08.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы "Мои Документы" переходят на пятидневный график работы, сообщается на официальном портале МФЦ.
"С целью общего снижения потребления и рационального использования электроэнергии 11 центров "Мои Документы" в Крыму временно переходят на пятидневную рабочую неделю", - говорится в сообщении.
Речь идет о центрах в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Джанкое, Керчи, Саках, Красногвардейском, Феодосии и Ялте. Они будут работать с понедельника по пятницу.
Ранее сообщалось, что в Крыму глубина записи в МФЦ сокращена до двух дней из-за энергодефицита. Прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения.
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