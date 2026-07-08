https://crimea.ria.ru/20260708/v-krymu-11-tsentrov-moi-dokumenty-perekhodyat-na-pyatidnevku-1157485825.html
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы "Мои... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T21:31
2026-07-08T21:31
2026-07-08T21:31
крым
новости крыма
мфц крыма
товары и услуги
госуслуги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110341/79/1103417919_0:513:2500:1919_1920x0_80_0_0_48372a278a7e31218caeadb73ef2d56d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы "Мои Документы" переходят на пятидневный график работы, сообщается на официальном портале МФЦ.Речь идет о центрах в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Джанкое, Керчи, Саках, Красногвардейском, Феодосии и Ялте. Они будут работать с понедельника по пятницу.Ранее сообщалось, что в Крыму глубина записи в МФЦ сокращена до двух дней из-за энергодефицита. Прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый семейный МФЦ открыли в СевастополеУслуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживанияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110341/79/1103417919_150:270:2349:1919_1920x0_80_0_0_b858fdfeb25f556e18a012e94515b4a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, мфц крыма, товары и услуги, госуслуги
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку
В Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневную рабочую неделю