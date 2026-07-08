Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/v-kieve-progremeli-vzryvy-1157457200.html
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве ночью прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:22
2026-07-08T06:56
киев
удары по украине
взрывы на украине
новости сво
виталий кличко
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153496252_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_e45d7d805378b0a8a5b4ac13b61faac4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Киеве ночью прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти.По информации Киевской городской военной администрации, воздушную тревогу в украинской столице объявляли трижды в течение ночи.Как сообщил мэр Виталий Кличко, в городе после взрывов произошло несколько пожаров.Российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человекУкраина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" КиеваБританцы назвали Киев одним из худших городов для жизни
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153496252_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_3fdf87ff2aefabe214559f2ab47ac5f8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, удары по украине, взрывы на украине, новости сво, виталий кличко, украина, новости
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары

В Киеве после взрывов пылают пожары

06:22 08.07.2026 (обновлено: 06:56 08.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные на Украине
Пожарные на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Киеве ночью прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти.
По информации Киевской городской военной администрации, воздушную тревогу в украинской столице объявляли трижды в течение ночи.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в городе после взрывов произошло несколько пожаров.
"В Деснянском районе горят складские помещения. В Святошинском - пожар в нежилом здании",- написал Кличко в своем Telegram- канале.
Российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине.
Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева
Британцы назвали Киев одним из худших городов для жизни
 
КиевУдары по УкраинеВзрывы на УкраинеНовости СВОВиталий КличкоУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
07:32Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшие
07:22День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
07:06Крымский мост - ситуация на утро среды
06:52ВСУ ударили по Саратовской области - есть погибший и раненые
06:38США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
06:22В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
06:21В Севастополе отбой воздушной тревоги
06:05В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
05:56Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Жара возвращается: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
Лента новостейМолния