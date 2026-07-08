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В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве ночью прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:22
2026-07-08T06:22
2026-07-08T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Киеве ночью прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти.По информации Киевской городской военной администрации, воздушную тревогу в украинской столице объявляли трижды в течение ночи.Как сообщил мэр Виталий Кличко, в городе после взрывов произошло несколько пожаров.Российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человекУкраина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" КиеваБританцы назвали Киев одним из худших городов для жизни
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киев, удары по украине, взрывы на украине, новости сво, виталий кличко, украина, новости
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве после взрывов пылают пожары
06:22 08.07.2026 (обновлено: 06:56 08.07.2026)