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В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
ВС РФ поразили в Киеве объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ поразили в Киеве объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли "групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве".Кроме того, по данным МО РФ, в результате удара поражен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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киев, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
В Киеве поражено предприятие по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
08:01 08.07.2026 (обновлено: 08:06 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ поразили в Киеве объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли "групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве".
"В результате удара поражено промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным МО РФ, в результате удара поражен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
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