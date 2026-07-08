Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии остановили свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/v-feodosii-ostanovili-svobodnuyu-prodazhu-topliva-1157463296.html
В Феодосии остановили свободную продажу топлива
В Феодосии остановили свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Феодосии остановили свободную продажу топлива
В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T10:20
2026-07-08T10:20
крым
новости крыма
феодосия
владимир ким
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.И обратился к водителям с просьбой не занимать очереди на автозаправочных станциях.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаВ Севастополе купить бензин можно на 8 АЗССитуация с бензином в России: что делают власти
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, владимир ким, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
В Феодосии остановили свободную продажу топлива

В Феодосии 8 июля не будет топлива в свободной продаже – власти

10:20 08.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Сегодня, 8 июля, на АЗС Феодосийского округа свободной продажи топлива не будет", – констатировал Ким.
И обратился к водителям с просьбой не занимать очереди на автозаправочных станциях.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС
Ситуация с бензином в России: что делают власти
 
КрымНовости КрымаФеодосияВладимир КимТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
10:40Одинокий романтик: памяти Александра Грина
10:20В Феодосии остановили свободную продажу топлива
10:11Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
09:58В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС
09:55В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ
09:53Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева
09:40В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
09:33ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие
09:22В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи
09:00Часть Крыма в среду без воды
08:51Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
08:49ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
08:32Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
08:23Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение
08:15Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
Лента новостейМолния