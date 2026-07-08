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В Феодосии остановили свободную продажу топлива
В Феодосии остановили свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Феодосии остановили свободную продажу топлива
В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T10:20
2026-07-08T10:20
2026-07-08T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.И обратился к водителям с просьбой не занимать очереди на автозаправочных станциях.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаВ Севастополе купить бензин можно на 8 АЗССитуация с бензином в России: что делают власти
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В Феодосии остановили свободную продажу топлива
В Феодосии 8 июля не будет топлива в свободной продаже – власти