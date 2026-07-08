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В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного
В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного - РИА Новости Крым, 08.07.2026
В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного
В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила утром в среду глава администрации города РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:29
2026-07-08T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила утром в среду глава администрации города Галина Огнева.При этом ограничения движения по основной трассе введено не будет, подчеркнула мэр.Муниципальные автобусные маршруты № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 поедет через поселок Красный Рай без проезда через Нижнюю Кутузовку.Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании передвижений.На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной АлуштыДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика – ГоцанюкВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
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96
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крым, новости крыма, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, галина огнева
В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного

В Алуште временно ограничат движение от трассы в сторону Изобильного – власти

20:29 08.07.2026
 
© Минтранс КрымаОтремонтированная дорога Алушта – Судак – Феодосия
Отремонтированная дорога Алушта – Судак – Феодосия
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила утром в среду глава администрации города Галина Огнева.
"В связи с необходимостью производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки на участке строительства дороги в обход Алушты 9 июля с 06.00 до 22.00 будет введено временное ограничение дорожного движения со стороны трассы в сторону села Изобильное", – проинформировала Огнева.
При этом ограничения движения по основной трассе введено не будет, подчеркнула мэр.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону Изобильного
В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону Изобильного
© Telegram Галина Огнева
В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону Изобильного
Муниципальные автобусные маршруты № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 поедет через поселок Красный Рай без проезда через Нижнюю Кутузовку.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании передвижений.
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.
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КрымНовости КрымаАлуштаРемонт и строительство дорог в КрымуГалина Огнева
 
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