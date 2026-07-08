https://crimea.ria.ru/20260708/v-alushte-ogranichat-dvizhenie-ot-trassy-v-storonu-izobilnogo-1157466910.html

В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного

В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного - РИА Новости Крым, 08.07.2026

В Алуште ограничат движение от трассы в сторону Изобильного

В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила утром в среду глава администрации города РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T20:29

2026-07-08T20:29

2026-07-08T20:29

крым

новости крыма

алушта

ремонт и строительство дорог в крыму

галина огнева

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149763835_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e4ab52abb6de9d42c674bec8dc9b8684.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Алуште временно ограничат движение со стороны трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила утром в среду глава администрации города Галина Огнева.При этом ограничения движения по основной трассе введено не будет, подчеркнула мэр.Муниципальные автобусные маршруты № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 поедет через поселок Красный Рай без проезда через Нижнюю Кутузовку.Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании передвижений.На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной АлуштыДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика – ГоцанюкВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, галина огнева