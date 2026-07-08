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Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп
Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп
США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:34
2026-07-08T16:34
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.Отвечая на вопрос о поставках Киеву ракет к Patriot, Трамп заявил, что Штаты сами нуждаются в этих боеприпасах.Президент США также выразил мнение, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс урегулирования.При этом американский лидер выразил убеждение, что президент РФ Владимир Путин добивается скорейшего окончания конфликта на Украине.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проводит переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, оружие, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, политика, внешняя политика, украина, новости, поставки западного оружия украине
Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп

США передадут Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot – Трамп

16:34 08.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
"Одна из тем, о которой, я думаю, мы будем говорить сегодня, как раз о том... что мы дадим им право производить системы Patriot. Мы покажем им, как это делать. Это очень сложно", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
Отвечая на вопрос о поставках Киеву ракет к Patriot, Трамп заявил, что Штаты сами нуждаются в этих боеприпасах.
"У нас их (ракет к Patriot - ред.) не так много, они и нам самим нужны", – сказал он.
Президент США также выразил мнение, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс урегулирования.
При этом американский лидер выразил убеждение, что президент РФ Владимир Путин добивается скорейшего окончания конфликта на Украине.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проводит переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
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Дональд ТрампСШАОружиеPatriot (зенитный ракетный комплекс)В миреПолитикаВнешняя политикаУкраинаНовостиПоставки западного оружия Украине
 
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