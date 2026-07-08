https://crimea.ria.ru/20260708/ukraina-poluchit-ot-ssha-litsenziyu-na-proizvodstvo-sistem-patriot--tramp-1157480749.html

Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп

Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп

США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:34

2026-07-08T16:34

2026-07-08T16:34

дональд трамп

сша

оружие

patriot (зенитный ракетный комплекс)

в мире

политика

внешняя политика

украина

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137508600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54152e490fdac4317d1f5ca14298294a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.Отвечая на вопрос о поставках Киеву ракет к Patriot, Трамп заявил, что Штаты сами нуждаются в этих боеприпасах.Президент США также выразил мнение, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс урегулирования.При этом американский лидер выразил убеждение, что президент РФ Владимир Путин добивается скорейшего окончания конфликта на Украине.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проводит переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, оружие, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, политика, внешняя политика, украина, новости, поставки западного оружия украине