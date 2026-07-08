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"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России

"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России - РИА Новости Крым, 08.07.2026

"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России

НАТО планирует создать единую цифровую систему наблюдения за восточными границами альянса от Финляндии до Румынии. Об этом говорится в документе под кодовым... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T21:08

2026-07-08T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. НАТО планирует создать единую цифровую систему наблюдения за восточными границами альянса от Финляндии до Румынии. Об этом говорится в документе под кодовым названием Eastern Flank Deterrence Initiative ("Инициатива сдерживания восточного фланга").По данным издания, для этого НАТО хочет использовать спутники, дроны, наземные датчики и роботов, а искусственный интеллект должен быстро анализировать данные и передавать их всем странам альянса одновременно.В документах эта схема называется Kill Web (убить сеть): командиры смогут видеть общую картину и выбирать, чем быстрее всего остановить угрозу — дроном, артиллерией, ракетной системой, средствами РЭБ или кибератакой.По плану на восточном фланге появится зона, где в случае атаки первыми будут действовать беспилотники, наземные роботы и другие автономные системы, а уже затем — обычные подразделения.Ранее сообщалось, что 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начали масштабные военно-морские учения "Бриз" (Breeze). В рамках подготовки к учениям прорабатывались конкретные сценарии по проведению операций в море, обезвреживанию подводных мин и координации работы ВМС Болгарии с правительственными и неправительственными организациями.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – ПутинЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейНападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, контингент нато, россия, безопасность, в мире, новости