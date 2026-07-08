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У Крымского моста к обеду среды выросла очередь - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
У Крымского моста к обеду среды выросла очередь - РИА Новости Крым, 08.07.2026
У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
К обеду среды перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T14:05
2026-07-08T14:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. К обеду среды перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
У Крымского моста к обеду среды выросла очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

14:05 08.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. К обеду среды перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 45 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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