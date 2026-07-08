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У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
У Крымского моста к обеду среды выросла очередь - РИА Новости Крым, 08.07.2026
У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
К обеду среды перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T14:05
2026-07-08T14:05
2026-07-08T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. К обеду среды перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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У Крымского моста к обеду среды выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь