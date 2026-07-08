https://crimea.ria.ru/20260708/tramp-zayavil-o-davlenii-na-vse-storony-konflikta-na-ukraine-1157486920.html
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:01
2026-07-08T20:01
2026-07-08T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны". Об этом пишет РИА Новости.Трамп ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться.Американский лидер также проинформировал, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260708/tramp-na-vstreche-s-zelenskim-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1157479440.html
сша
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украина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, владимир зеленский, турция, украина
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
Трамп: давление для разрешения конфликта на Украине оказывается на все стороны