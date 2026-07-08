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Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны". Об этом пишет РИА Новости.Трамп ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться.Американский лидер также проинформировал, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, владимир зеленский, турция, украина
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине

Трамп: давление для разрешения конфликта на Украине оказывается на все стороны

20:01 08.07.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны". Об этом пишет РИА Новости.
"Думаю, давление оказывается на всех, чтобы добиться урегулирования. Очень большое давление", - сказал Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре.
Трамп ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться.
Американский лидер также проинформировал, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.
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Президент США Дональд Трамп встречается с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре (Турция) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
16:10
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине
 
Дональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийТурцияУкраина
 
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