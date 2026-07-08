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Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:10
2026-07-08T16:10
2026-07-08T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут "хороший прогресс".По словам Трампа, разрешения конфликта хотят и Москва, и Киев. "Обычно это означает, что происходит урегулирование. Но кто знает", - добавил он.Трамп также отметил, что Россия – это большая страна, обладающая значительной военной мощью.Ранее New York Post сообщал, что киевский режим отверг мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и требует для себя лучших условий. Издание пишет, что Украина пытается убедить Трампа в том, что все еще обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодных условий. Помощник президента ЮрийУшаков ранее сообщал, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, политика, внешняя политика, переговоры, в мире, новости
Трамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине
Трамп на встрече с Зеленским заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
16:10 08.07.2026 (обновлено: 16:20 08.07.2026)