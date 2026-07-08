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США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
США нанесли серию ударов по Ирану - что известно - РИА Новости Крым, 08.07.2026
США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T06:38
2026-07-08T06:38
2026-07-08T06:38
иран
обострение между ираном и сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM)."Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана", — говорится в сообщении.В Пентагоне назвали удары по Ирану ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей. Нанесены удары по иранским системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе и рядом с ним.Как сообщили иранские СМИ, семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. Ранения получили несколько человек.Президент ИРИ Масуд Пезешкиан после американской атаки решил покинуть Ирак, где он участвовал в прощании с погибшим верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи, и вернуться на родину.МИД Ирана заявил, что удары США являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.Центральный штаб вооруженных сил страны "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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иран, обострение между ираном и сша, в мире, сша, новости
США нанесли серию ударов по Ирану - что известно
США нанесли серию ударов по Ирану
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
"Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана", — говорится в сообщении.
В Пентагоне назвали удары по Ирану ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей. Нанесены удары по иранским системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе и рядом с ним.
Как сообщили иранские СМИ, семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. Ранения получили несколько человек.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан после американской атаки решил покинуть Ирак, где он участвовал в прощании с погибшим верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи, и вернуться на родину.
МИД Ирана заявил, что удары США являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.
Центральный штаб вооруженных сил страны "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны.
"Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана", — цитирует сообщение РИА Новости.
США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива.
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