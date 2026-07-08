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Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T22:04
2026-07-08T22:04
2026-07-08T22:12
херсонская область
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владимир сальдо
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент информация о последствиях атаки уточняется. В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, новости сво, новые регионы россии, новости
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ на больницу погиб сотрудник и разбиты скорые
22:04 08.07.2026 (обновлено: 22:12 08.07.2026)