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Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T22:04
2026-07-08T22:12
херсонская область
атаки всу
происшествия
владимир сальдо
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент информация о последствиях атаки уточняется. В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, новости сво, новые регионы россии, новости
Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области

В Херсонской области при атаке дрона ВСУ на больницу погиб сотрудник и разбиты скорые

22:04 08.07.2026 (обновлено: 22:12 08.07.2026)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
Боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи на Херсонщине
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Погиб сотрудник больницы", - сообщил Сальдо в МАКС.
На данный момент информация о последствиях атаки уточняется.
В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".
В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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Херсонская областьАтаки ВСУПроисшествияВладимир СальдоБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
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