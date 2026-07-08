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Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области

Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T22:04

2026-07-08T22:04

2026-07-08T22:12

херсонская область

атаки всу

происшествия

владимир сальдо

беспилотник (бпла, дрон)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент информация о последствиях атаки уточняется. В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, новости сво, новые регионы россии, новости