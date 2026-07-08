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Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева
Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева
В Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T09:53
2026-07-08T09:53
2026-07-08T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Как выяснилось, украинские агенты сами установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове. Кроме того, они фиксировали последствия ударов противника по территории России.Фигуранты уголовного дела заключены под стражу и дают признательные показания.Как сообщалось, в начале июля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан РФ, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовРаботали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов
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Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева
В Крыму задержаны два агента Киева за передачу данных о российских военных и фото ПВО
09:53 08.07.2026 (обновлено: 10:43 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов министерства обороны РФ в регионе", - сообщили в ФСБ.
Как выяснилось, украинские агенты сами установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове. Кроме того, они фиксировали последствия ударов противника по территории России.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России", - сказали в ФСБ.
Фигуранты уголовного дела заключены под стражу и дают признательные показания.
Как сообщалось, в начале июля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан РФ, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.
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