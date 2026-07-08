https://crimea.ria.ru/20260708/slivali-dannye-o-pvo-i-foto-rezultatov-atak-v-krymu-zaderzhany-dva-agenta-kieva-1157462344.html

Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева

Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева

В Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T09:53

2026-07-08T09:53

2026-07-08T10:43

крым

срочные новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

госизмена

задержание диверсантов и шпионов в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157464263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad17f5dc1e52964996768e58e1ece2c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Как выяснилось, украинские агенты сами установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове. Кроме того, они фиксировали последствия ударов противника по территории России.Фигуранты уголовного дела заключены под стражу и дают признательные показания.Как сообщалось, в начале июля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан РФ, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовРаботали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, видео