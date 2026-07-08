https://crimea.ria.ru/20260708/situatsiya-na-krymskom-mostu--skolko-mashin-v-ocheredi-1157479744.html
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:17
2026-07-08T16:17
2026-07-08T16:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:441:1161:1094_1920x0_80_0_0_29675f022cf653586c2e4dd538d135a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь, со стороны Керчи стояли 45 автомобилей. При этом въезд в Крым свободен.На выезде с полуострова очередей на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуВ Крыму ввели талоны на автобусы к поездамНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди
На Крымском мосту в очереди стоят80 автомобилей