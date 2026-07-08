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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:17

2026-07-08T16:17

2026-07-08T16:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь, со стороны Керчи стояли 45 автомобилей. При этом въезд в Крым свободен.На выезде с полуострова очередей на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуВ Крыму ввели талоны на автобусы к поездамНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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