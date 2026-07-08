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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:17
2026-07-08T16:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь, со стороны Керчи стояли 45 автомобилей. При этом въезд в Крым свободен.На выезде с полуострова очередей на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуВ Крыму ввели талоны на автобусы к поездамНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди

На Крымском мосту в очереди стоят80 автомобилей

16:17 08.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка днем в среду находятся 80 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь, со стороны Керчи стояли 45 автомобилей. При этом въезд в Крым свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", – сказано в сообщении канала по состоянию на 16 часов среды, 8 июля.
На выезде с полуострова очередей на проезд по транспортному переходу нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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