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Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются ливни с грозами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:56
2026-07-08T11:56
2026-07-08T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются ливни с грозами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков. Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым 9 и 10 июля