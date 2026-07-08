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Шаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян

Шаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Шаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян

Вооружая киевский режим, Европа приближает третью мировую войну, поскольку Москва будет вынуждена ответить на эскалацию. Об этом заявила главный редактор... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T14:24

2026-07-08T14:24

2026-07-08T14:24

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооружая киевский режим, Европа приближает третью мировую войну, поскольку Москва будет вынуждена ответить на эскалацию. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.Она подчеркнула, что у Киева никогда не было собственных дальнобойных вооружений и спутниковой разведки, указав, что именно Европа проводит эскалацию и несет войну в Москву, которая рано или поздно будет обязана ответить."Например, поразить те заводы, на которых производится оружие, которое поставляется Украине", – предположила главред.Также Симоньян напомнила, что Европа отключила у себя все разумные голоса, включая телеканал RT, именно поэтому ее население оказалось легко убедить в российской угрозе. Что касается США, по мнению главреда, президент страны Дональд Трамп искренне хочет, чтобы Америка и Россия были партнерами, однако "американские лидеры своей страной никогда не управляли самостоятельно", отметила она.Президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что опасность третьей мировой войны возрастает, поскольку противник эскалирует ситуацию. Интересы России и ее народа остаются неизменными, подчеркивал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнениеВоенкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита СимоньянRT защищает свои убеждения – Симоньян

https://crimea.ria.ru/20260603/rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-v-mid-opisali-naikhudshiy-stsenariy-1156562387.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, в мире, европа, россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, новости