https://crimea.ria.ru/20260708/rossiyskie-lantsety-unichtozhili-gruppu-bezekipazhnykh-katerov-v-chernom-more-1157476300.html

Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, показав видеокадры их ликвидации барражирующими боеприпасами "Ланцет". РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T15:10

2026-07-08T15:10

2026-07-08T15:10

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

безэкипажные катера

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России сообщило об уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, показав видеокадры их ликвидации барражирующими боеприпасами "Ланцет".Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили, что расчеты БПЛА "Герань" продолжают поражать локомотивы, используемые в интересах ВСУ.При этом за минувшие сутки ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, а ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения СВО еще 1 400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, безэкипажные катера, министерство обороны рф, видео