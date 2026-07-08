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Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море
Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море
Минобороны России сообщило об уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, показав видеокадры их ликвидации барражирующими боеприпасами "Ланцет". РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T15:10
2026-07-08T15:10
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
безэкипажные катера
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России сообщило об уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, показав видеокадры их ликвидации барражирующими боеприпасами "Ланцет".Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили, что расчеты БПЛА "Герань" продолжают поражать локомотивы, используемые в интересах ВСУ.При этом за минувшие сутки ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, а ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения СВО еще 1 400 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"В Киеве прогремели взрывы – в городе пожары
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, безэкипажные катера, министерство обороны рф, видео
Российские "Ланцеты" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

Армия России "Ланцетами" уничтожила группу безэкипажных катеров в Черном море Минобороны

15:10 08.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России сообщило об уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, показав видеокадры их ликвидации барражирующими боеприпасами "Ланцет".
"Планы противника сорваны: расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили группы безэкипажных катеров ВСУ", – рассказали в ведомстве, дополнив сообщение в соцсети МАКС видеокадрами ударов по вражеским морским целям.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили, что расчеты БПЛА "Герань" продолжают поражать локомотивы, используемые в интересах ВСУ.
При этом за минувшие сутки ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, а ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения СВО еще 1 400 боевиков.
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Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОБезэкипажные катераМинистерство обороны РФ
 
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