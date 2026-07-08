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Российские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской области

Российские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Российские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской области

Разведывательно-ударный комплекс "Zala - "Ланцет" ивановских десантников уничтожил инженерную технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T19:51

2026-07-08T19:51

2026-07-08T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Разведывательно-ударный комплекс "Zala - "Ланцет" ивановских десантников уничтожил инженерную технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель была обнаружена и поражена в ходе воздушной разведки за линией боевого соприкосновения (ЛБС). Особое внимание военных привлек экскаватор, укрытый в лесополосе в районе населенного пункта Веселое. Машина была замечена в тот момент, когда готовила капонир под размещение бронетехники. Прямо внутри населенного пункта враг пытался создать укрепрайон для последующей обороны."Вели разведку. Было выявлено множество укреплений. Накопано было хорошо, сверху укрыто - бревна, накаты, землей засыпано. Когда залетали дальше за ЛБС, находили уже работающую инженерную технику. Это противотанковые рвы и так называемые "зубы дракона". Они туда поставлялись, везли", - поделился деталями оператор-сапер с позывным "Мореман".В ведомстве отметили, что принцип работы связки "ZALA — Ланцет" построен на взаимодействии. Разведывательный БПЛА ведет поиск и наведение, в то время как на катапульту устанавливается барражирующий боеприпас с капсулой взрывчатого вещества. При сближении с объектом "Ланцет" резко увеличивает скорость и пикирует на цель, не оставляя экипажу шансов на уклонение. Важнейшим тактическим преимуществом комплекса является высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в ЗапорожьеОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийДроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине

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