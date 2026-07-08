https://crimea.ria.ru/20260708/rossiya-nachinaet-import-topliva-iz-drugikh-stran--novak-1157484287.html

Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак

Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак

Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:05

2026-07-08T18:05

2026-07-08T18:17

александр новак

россия

топливо

бензин

дизельное топливо

новости

импорт

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.Как отметил вице-премьер, в результате продолжающихся террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля.В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке была увеличена загрузка действующих заводов до максимального уровня, направлены на рынок ранее накопленные объемы топлива, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, указал Новак.Введен также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов. По словам Новака, несмотря на принятые меры, в целом ситуация остается непростой.Также правительство отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. Кроме того, в целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в Налоговый кодекс, добавил вице-премьер.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, россия, топливо, бензин, дизельное топливо, новости, импорт, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)