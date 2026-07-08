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Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак
Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак
Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:05
2026-07-08T18:17
александр новак
россия
топливо
бензин
дизельное топливо
новости
импорт
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.Как отметил вице-премьер, в результате продолжающихся террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля.В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке была увеличена загрузка действующих заводов до максимального уровня, направлены на рынок ранее накопленные объемы топлива, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, указал Новак.Введен также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов. По словам Новака, несмотря на принятые меры, в целом ситуация остается непростой.Также правительство отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. Кроме того, в целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в Налоговый кодекс, добавил вице-премьер.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр новак, россия, топливо, бензин, дизельное топливо, новости, импорт, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Россия начинает импорт топлива из других стран – Новак

РФ ввела полный запрет на экспорт дизеля и начинает ввоз топлива из других стран – Новак

18:05 08.07.2026 (обновлено: 18:17 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива и приступает в июле к импорту нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.
Как отметил вице-премьер, в результате продолжающихся террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля.
В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке была увеличена загрузка действующих заводов до максимального уровня, направлены на рынок ранее накопленные объемы топлива, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, указал Новак.
Введен также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов. По словам Новака, несмотря на принятые меры, в целом ситуация остается непростой.
"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов, и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса", - сказал замглавы правительства.
Также правительство отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. Кроме того, в целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в Налоговый кодекс, добавил вице-премьер.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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Александр НовакРоссияТопливоБензинДизельное топливоНовостиИмпортМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)
 
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