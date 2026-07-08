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Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T11:39
2026-07-08T11:41
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно

В Севастополе закрыли рейд и остановили катера и паромы

11:39 08.07.2026 (обновлено: 11:41 08.07.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
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