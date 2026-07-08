https://crimea.ria.ru/20260708/resheniya-naydeny-aksenov-o-situatsii-s-toplivom-i-energetikoy-v-krymu-1157477898.html
Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму
Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации. Об этом РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T15:42
2026-07-08T15:42
2026-07-08T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев по итогам совещания сообщил, что главная цель – максимально быстро устранять любые технологические сбои, если они возникают из-за атак ВСУ."Также обсудили усиление защиты всех энергетических объектов. Обсудили и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, чтобы город был готов к любым нагрузкам", - уточнил он.Губернатор Севастополя добавил, что Минэнерго России держит ситуацию с обеспечением Крымского полуострова топливом на постоянном контроле."Мы находимся в непрерывном взаимодействии с министром, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Безусловно, один из самых важных вопросы сейчас не только стабилизация поставок, но и снижение стоимости топлива", - подчеркнул он.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСитуация с бензином в России: что делают власти
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Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму
Решения по стабилизации ситуации с топливом и энергетикой в Крыму найдены – Аксенов
15:42 08.07.2026 (обновлено: 15:43 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Развожаев по итогам совещания сообщил, что главная цель – максимально быстро устранять любые технологические сбои, если они возникают из-за атак ВСУ.
"Также обсудили усиление защиты всех энергетических объектов. Обсудили и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, чтобы город был готов к любым нагрузкам", - уточнил он.
Губернатор Севастополя добавил, что Минэнерго России держит ситуацию с обеспечением Крымского полуострова топливом на постоянном контроле.
"Мы находимся в непрерывном взаимодействии с министром, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Безусловно, один из самых важных вопросы сейчас не только стабилизация поставок, но и снижение стоимости топлива", - подчеркнул он.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб
для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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