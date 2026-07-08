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ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб - РИА Новости Крым, 08.07.2026
ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
Российские силы ПВО за сутки сбили 903 вражеских дрона и восемь управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны в среду. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T12:43
2026-07-08T12:43
2026-07-08T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 903 вражеских дрона и восемь управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны в среду.Как сообщалось, над регионами России, в том числе над Крымом, в ночь на 8 июля уничтожены 415 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два танкера атакованы в Азовском море - есть пострадавшиеБолее 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы РоссииНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
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россия, новости, пво, министерство обороны рф, атаки всу
ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомб
Минобороны: 903 дрона и восемь управляемых авиабомб уничтожили за сутки силы ПВО