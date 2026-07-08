https://crimea.ria.ru/20260708/putin-poruchil-poskoree-vydelit-krymu-subsidiyu-dlya-zakupki-topliva-1157484650.html

Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива

Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T18:24

2026-07-08T18:24

2026-07-08T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове. Об этом шла речь в ходе заседания главы государства с правительством в среду.В ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту, что на полуострове отсутствуют АЗС вертикально интегрированных компаний, поэтому работают только частные крупные трейдеры. Из-за сложностей с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, на данный момент цена топлива на Крымском полуострове выросла более чем в два раза."Мы обратились в правительство РФ и предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену бензина для приобретения нашими АЗС для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно ситуацию облегчить", - сказал Развожаев.Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил слова губернатора Севастополя и также указал на необходимость выделения Крыму и Севастополю субсидии на закупку топлива, чтобы выровнять цену на полуострове."Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя", - отметил он.Президент призвал принять соответствующее решение как можно быстрее.Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил российскому лидеру, что размер субсидии оценивается примерно в 85 рублей на литр топлива.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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