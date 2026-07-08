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Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива
Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива
Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:24
2026-07-08T18:24
2026-07-08T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове. Об этом шла речь в ходе заседания главы государства с правительством в среду.В ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту, что на полуострове отсутствуют АЗС вертикально интегрированных компаний, поэтому работают только частные крупные трейдеры. Из-за сложностей с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, на данный момент цена топлива на Крымском полуострове выросла более чем в два раза."Мы обратились в правительство РФ и предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену бензина для приобретения нашими АЗС для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно ситуацию облегчить", - сказал Развожаев.Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил слова губернатора Севастополя и также указал на необходимость выделения Крыму и Севастополю субсидии на закупку топлива, чтобы выровнять цену на полуострове."Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя", - отметил он.Президент призвал принять соответствующее решение как можно быстрее.Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил российскому лидеру, что размер субсидии оценивается примерно в 85 рублей на литр топлива.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), крым, топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива
Путин поручил оперативно выделить Крыму субсидию для закупки топлива из-за его подорожания
18:24 08.07.2026 (обновлено: 18:40 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове. Об этом шла речь в ходе заседания главы государства с правительством в среду.
В ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту, что на полуострове отсутствуют АЗС вертикально интегрированных компаний, поэтому работают только частные крупные трейдеры. Из-за сложностей с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, на данный момент цена топлива на Крымском полуострове выросла более чем в два раза.
"Мы обратились в правительство РФ и предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену бензина для приобретения нашими АЗС для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно ситуацию облегчить", - сказал Развожаев.
Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил слова губернатора Севастополя и также указал на необходимость выделения Крыму и Севастополю субсидии на закупку топлива, чтобы выровнять цену на полуострове.
"Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя", - отметил он.
Президент призвал принять соответствующее решение как можно быстрее.
"Давайте договоримся, что формулировки будут другие: не просто "готовы рассмотреть", а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать, хорошо? Тем более, возможности такие есть… Проработайте, пожалуйста, с Минфином… Действия по поддержке людей, которые там и живут, и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже", - сказал Путин.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил российскому лидеру, что размер субсидии оценивается примерно в 85 рублей на литр топлива.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб
для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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