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Путин поручил помочь туристической отрасли Крыма на фоне отмены броней
Путин поручил помочь туристической отрасли Крыма на фоне отмены броней - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Путин поручил помочь туристической отрасли Крыма на фоне отмены броней
Президент России Владимир Путин поручил оказать Крыму поддержку из-за трудностей туротрасли, связанных с попытками киевского режима сорвать сезон. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T18:49
2026-07-08T18:49
2026-07-08T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил оказать Крыму поддержку из-за трудностей туротрасли, связанных с попытками киевского режима сорвать сезон. Об этом президент заявил в рамках совещания с членами правительства в среду.Российский лидер подчеркнул, что все решения на этот счет следует принять как можно быстрее.Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Речь идет о переносе дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной ценеКабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейТуристы смогут проверить путевки на "Госуслугах" - что известно о новом сервисе
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Путин поручил помочь туристической отрасли Крыма на фоне отмены броней
Путин поручил оказать Крыму поддержку из-за трудностей туротрасли на фоне отмены броней