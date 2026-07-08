https://crimea.ria.ru/20260708/pozhar-v-lesoparkovoy-zone-pod-simferopolem-potushili-1157487549.html
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
Огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:38
2026-07-08T20:38
2026-07-08T20:38
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Возгорание сухой травы и лесопарковой полосы в Белоглинке произошло днем в среду. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 гектара.К тушению сухостоя было привлечено 47 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли ежаВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edcc64b23651577b17a3e4264925a49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
В селе Белоглинка под Симферополем полностью потушен пожар в лесопарковой зоне – МЧС