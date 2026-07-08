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Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили
Огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Возгорание сухой травы и лесопарковой полосы в Белоглинке произошло днем в среду. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 гектара.К тушению сухостоя было привлечено 47 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли ежаВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушили

В селе Белоглинка под Симферополем полностью потушен пожар в лесопарковой зоне – МЧС

20:38 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью потушили пожар в лесопарковой полосе в селе Белоглинка Симферопольского района, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
Возгорание сухой травы и лесопарковой полосы в Белоглинке произошло днем в среду. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 гектара.
"Пожар полностью ликвидирован в 18:00", - говорится в сообщении.
К тушению сухостоя было привлечено 47 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.
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