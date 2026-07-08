https://crimea.ria.ru/20260708/pod-simferopolem-gorit-lesoparkovaya-polosa-1157479921.html

Под Симферополем горит лесопарковая полоса

Под Симферополем горит лесопарковая полоса - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Под Симферополем горит лесопарковая полоса

В селе Белоглинка Симферопольского района Крыма спасатели тушат сухую траву и лесопарковую полосу. Возгорание локализовано на площади 1,5 гектара. Об сообщили в РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:28

2026-07-08T16:28

2026-07-08T16:28

крым

симферопольский район

пожар

происшествия

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157479140_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_c0e5c90750e7915d45c95382f5b70c89.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района Крыма спасатели тушат сухую траву и лесопарковую полосу. Возгорание локализовано на площади 1,5 гектара. Об сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.На месте работают специалисты первого пожарно-спасательного отряда.Сейчас пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Всего привлечено 47 человек и 11 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли ежаВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма