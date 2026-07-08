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Под Симферополем горит лесопарковая полоса
Под Симферополем горит лесопарковая полоса - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Под Симферополем горит лесопарковая полоса
В селе Белоглинка Симферопольского района Крыма спасатели тушат сухую траву и лесопарковую полосу. Возгорание локализовано на площади 1,5 гектара. Об сообщили в РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:28
2026-07-08T16:28
2026-07-08T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района Крыма спасатели тушат сухую траву и лесопарковую полосу. Возгорание локализовано на площади 1,5 гектара. Об сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.На месте работают специалисты первого пожарно-спасательного отряда.Сейчас пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Всего привлечено 47 человек и 11 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли ежаВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
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Под Симферополем горит лесопарковая полоса
В Симферопольском районе Крыма на 1,5 Га локализован пожар в лесопарковой зоне