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Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку
Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T15:53
2026-07-08T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции Крыма.В полиции уточнили, что в отдел МВД РФ "Сакский" поступило несколько заявлений от участников конфликта. Составлено три админпротокола по статье о побоях и два – о мелком хулиганстве."По итогам проверки в отношении каждого участника событий будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством РФ", - рассказали в полиции Крыма.В свою очередь прокуратура региона взяла ход процессуальной проверки на контроль.Ранее сообщалось, что в Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговорБил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детейВоспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнего ребенка
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Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку

Полиция Крыма проводит проверку по факту конфликта в сакском фитнес-клубе

15:53 08.07.2026 (обновлено: 15:54 08.07.2026)
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, фиксирующая конфликт между посетителями спортивного учреждения. Согласно содержанию публикации, в ходе разбирательств одна из женщин допускала в адрес фитнес‑тренера нецензурные высказывания и угрозы. Впоследствии в помещение вошел неизвестный мужчина, при котором находился предмет, внешне схожий с ножом", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в отдел МВД РФ "Сакский" поступило несколько заявлений от участников конфликта. Составлено три админпротокола по статье о побоях и два – о мелком хулиганстве.
"По итогам проверки в отношении каждого участника событий будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством РФ", - рассказали в полиции Крыма.
В свою очередь прокуратура региона взяла ход процессуальной проверки на контроль.
Ранее сообщалось, что в Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека.
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