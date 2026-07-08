https://crimea.ria.ru/20260708/poboi-v-fitnes-klube-kryma-politsiya-provodit-proverku-1157478736.html
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку
Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T15:53
2026-07-08T15:53
2026-07-08T15:54
саки
новости крыма
крым
мвд по республике крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции Крыма.В полиции уточнили, что в отдел МВД РФ "Сакский" поступило несколько заявлений от участников конфликта. Составлено три админпротокола по статье о побоях и два – о мелком хулиганстве."По итогам проверки в отношении каждого участника событий будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством РФ", - рассказали в полиции Крыма.В свою очередь прокуратура региона взяла ход процессуальной проверки на контроль.Ранее сообщалось, что в Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговорБил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детейВоспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнего ребенка
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки, новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия
Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку
Полиция Крыма проводит проверку по факту конфликта в сакском фитнес-клубе
15:53 08.07.2026 (обновлено: 15:54 08.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, фиксирующая конфликт между посетителями спортивного учреждения. Согласно содержанию публикации, в ходе разбирательств одна из женщин допускала в адрес фитнес‑тренера нецензурные высказывания и угрозы. Впоследствии в помещение вошел неизвестный мужчина, при котором находился предмет, внешне схожий с ножом", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в отдел МВД РФ "Сакский" поступило несколько заявлений от участников конфликта. Составлено три админпротокола по статье о побоях и два – о мелком хулиганстве.
"По итогам проверки в отношении каждого участника событий будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством РФ", - рассказали в полиции Крыма.
В свою очередь прокуратура региона взяла ход процессуальной проверки на контроль.
Ранее сообщалось
, что в Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: