https://crimea.ria.ru/20260708/poboi-v-fitnes-klube-kryma-politsiya-provodit-proverku-1157478736.html

Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку

Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Побои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T15:53

2026-07-08T15:53

2026-07-08T15:54

саки

новости крыма

крым

мвд по республике крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту конфликта в фитнес-клубе в Саках. Инцидент произошел 1 июля, одному из участников нанесены травмы. Об этом сообщили в полиции Крыма.В полиции уточнили, что в отдел МВД РФ "Сакский" поступило несколько заявлений от участников конфликта. Составлено три админпротокола по статье о побоях и два – о мелком хулиганстве."По итогам проверки в отношении каждого участника событий будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством РФ", - рассказали в полиции Крыма.В свою очередь прокуратура региона взяла ход процессуальной проверки на контроль.Ранее сообщалось, что в Евпатории троих местных жителей привлекли к административной ответственности за избиение человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговорБил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детейВоспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнего ребенка

саки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия