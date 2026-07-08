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По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты - РИА Новости Крым, 08.07.2026
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T21:52
2026-07-08T21:52
гост
росстандарт
новости
дети
красота и здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.Отмечается, что во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.Также регламент разрешает делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим.Кроме того, разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре."Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов", - отмечается в документе.Ранее сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
гост, росстандарт, новости, дети, красота и здоровье
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты

В Роспотребнадзоре пояснили правила маникюра для детей

21:52 08.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМаникюрный кабинет пустой
Маникюрный кабинет пустой - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.
"В России впервые и вступит в силу с 1 декабря. Все услуги для детей до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителя или законного представителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.
Также регламент разрешает делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим.
Кроме того, разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.
Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре.
"Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.
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