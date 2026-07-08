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По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты

По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты - РИА Новости Крым, 08.07.2026

По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты

В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T21:52

2026-07-08T21:52

2026-07-08T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.Отмечается, что во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.Также регламент разрешает делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим.Кроме того, разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре."Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов", - отмечается в документе.Ранее сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гост, росстандарт, новости, дети, красота и здоровье