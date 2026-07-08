https://crimea.ria.ru/20260708/po-gostu-mozhno-li-delat-detyam-manikyur-v-salone-krasoty-1157473266.html
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты - РИА Новости Крым, 08.07.2026
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T21:52
2026-07-08T21:52
2026-07-08T21:52
гост
росстандарт
новости
дети
красота и здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/31/1118293149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48027041de1e94b3ac2837b4ed6bb8fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.Отмечается, что во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.Также регламент разрешает делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим.Кроме того, разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре."Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов", - отмечается в документе.Ранее сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/31/1118293149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_944735a783af232bf43545914799aa2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гост, росстандарт, новости, дети, красота и здоровье
По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
В Роспотребнадзоре пояснили правила маникюра для детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В России с декабря вступит в силу новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.
"В России впервые и вступит в силу с 1 декабря. Все услуги для детей до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителя или законного представителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.
Также регламент разрешает делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим.
Кроме того, разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.
Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре.
"Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в России утвержден
новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: