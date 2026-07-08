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Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летней девочкой, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T12:06
2026-07-08T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летней девочкой, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу федерального значения.В июне севастопольская прокуратура сообщала, что ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки.По данным СК, в 2016 году фигурант уже был осужден Нахимовским районным судом за совершение аналогичных фактов, и в марте 2026-го был освобожден из колонии после отбытия срока наказания, но в апреле вновь совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.Собранные следственными органами Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему обвинительного приговора, сообщили в ведомстве.Уточняется также, что по отбытию наказания мужчина на 15 лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.Напомним, как установило следствие и суд, в апреле текущего года нетрезвый мужчина, обратив внимание на незнакомую девочку на улице Горпищенко, стал ее преследовать. Вслед за ребенком он зашел в подъезд многоквартирного дома, "где совершил иные действия сексуального характера". О случившемся девочка рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили следователи при содействии полиции, преступника оперативно задержали и заключили под стражу до суда.Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилуВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
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РИА Новости Крым
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педофил, севастополь, новости севастополя, закон и право, приговор, гсу ск россии по крыму и севастополю
Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летним ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летней девочкой, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу федерального значения.
В июне севастопольская прокуратура сообщала
, что ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки.
По данным СК, в 2016 году фигурант уже был осужден Нахимовским районным судом за совершение аналогичных фактов, и в марте 2026-го был освобожден из колонии после отбытия срока наказания, но в апреле вновь совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
Собранные следственными органами Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему обвинительного приговора, сообщили в ведомстве.
"Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки... По совокупности приговоров суд назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 11 месяцев", – сказано в сообщении СК.
Уточняется также, что по отбытию наказания мужчина на 15 лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.
Напомним, как установило следствие и суд, в апреле текущего года нетрезвый мужчина, обратив внимание на незнакомую девочку на улице Горпищенко, стал ее преследовать. Вслед за ребенком он зашел в подъезд многоквартирного дома, "где совершил иные действия сексуального характера". О случившемся девочка рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили следователи при содействии полиции, преступника оперативно задержали и заключили под стражу до суда.
Ранее крымчанина приговорили
к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.
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