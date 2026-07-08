https://crimea.ria.ru/20260708/otravlennoe-ozherele-pochemu-britaniya-vekami-vidit-v-rossii-vraga-1157454945.html
Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага
Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага
Противостояние между Россией и Британией имеет вековые корни, которые крепли со времен Ивана Грозного до Петра Великого. И сегодня "большая игра" после паузы... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T22:16
2026-07-08T22:16
2026-07-08T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Противостояние между Россией и Британией имеет вековые корни, которые крепли со времен Ивана Грозного до Петра Великого. И сегодня "большая игра" после паузы продолжается, ведь Лондон не отказался от своих целей: ослабить и подчинить себе Россию и доминировать в Черноморско-Каспийском регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.Большая игра: реанимацияВ этом Лондону неизменно мешает Россия с Петровской эпохи, хотя англо-русское противостояние началось гораздо раньше – со времен Ивана Грозного, отметил он.Тогда, отмечает он, англичане "сделали нашего государя самым кровавым тираном в Европе, хотя клейма некуда было ставить его современникам, правившим в европейских странах", добавил эксперт, а после его устранения организовали великую смуту.Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в АрктикеТочно так же образ врага из России формировали бриты и потом, опираясь на фальшивое "завещание" Петра I, говорит историк.В этом псевдодокументе, по словам Горбачева, русский царь якобы подписывался под своими агрессивными планами в отношении Европы и заповедовал своим потомкам и преемникам поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны в интересах расширения пределов и благоденствия России, хотя в действительности все это было написано во Франции и, как считает историк, не без участия англичан.Самый экзотический союз в историиДлившееся в веках противостояние России и Британии можно проследить в Екатерининскую эпоху и в период Кавказских войн, "которые длились шесть десятилетий, из-за того, что британцы подпитывали" наших противников, отмечает историк.О том же свидетельствует противостояние в Средней Азии во времена Александра III, а также басмачество времен Гражданской войны и военная интервенция в России, добавил он. В частности, расстрел английскими интервентами 26 бакинских комиссаров – членов правительства Бакинской губернии Российской республики (позже РСФСР), включавшей в себя часть современного Азербайджана и Дагестана.Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условиеЭта, ставшая бесконечной, борьба несколько ослабла после Второй мировой войны, но даже в этот период, по словам Горбачева, Британия была для нашей страны таким союзником, о котором говорят, что и врагов не надо.Потому неудивительно, что даже в эпохальном 1945 году, когда состоялась Крымская конференция, ее участник премьер-министр Великобритании Уинстон "Черчилль планировал осуществить операцию "Немыслимое", чтобы выдавить нас из Европы, подчеркнул эксперт. А уже в 1946-м произнес свою знаменитую Фултонскую речь и официально, хотя она до того уже началась, дал старт Холодной войне, добавил Горбачев.А если вернуться чуть назад и посмотреть внимательно и под другим углом на такой исторический эпизод, как подготовку к открытию в 1944-м второго фронта в Европе в ходе Второй мировой войны, то можно рассмотреть истинные и бессменные цели Лондона и тогда, считает эксперт."Если мы вспомним, где британцы хотели высаживаться – они хотели ударить на Балканах, то есть чтобы опять-таки нас отрезать от возможности влияния в этом регионе и не дать нам завершить победный марш до Берлина, до Эльбы. Всячески Черчилль, который был врагом советской власти изначально, старался ослабить наши возможности", – сказал Горбачев.Скованные одной цепьюИ сегодня Британская империя в основе своей жива и стремится показать, что способна решать задачи глобального характера, "в том числе такого рода, как поворот СВО совершенно на другой путь", отмечает эксперт."Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииПоэтому в один ряд с уже известными истории фактами – хорошо изученными и до сих пор загадочными – мы видим другие: локальные и громкие, как удар ВСУ по Панораме в Севастополе под руководством спецслужб Великобритании, масштабные и тихие, как работа английского капитала в Казахстане, сказал Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР"Англосаксонская" дуга бросает Европу в топку ядерной войны - политологФальсификация истории: на Украине запретили книгу "Как жили на Руси"
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политика, великобритания, россия, внешняя политика, в мире, история, сергей горбачев, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым.
Противостояние между Россией и Британией имеет вековые корни, которые крепли со времен Ивана Грозного до Петра Великого. И сегодня "большая игра" после паузы продолжается, ведь Лондон не отказался от своих целей: ослабить и подчинить себе Россию и доминировать в Черноморско-Каспийском регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.
Большая игра: реанимация
"Они своего курса не меняют. И хотя об этом не говорят, естественно, желают добиться доминирования в нашем Черноморско-Каспийском регионе", – сказал Горбачев.
В этом Лондону неизменно мешает Россия с Петровской эпохи, хотя англо-русское противостояние началось гораздо раньше – со времен Ивана Грозного, отметил он.
Тогда, отмечает он, англичане "сделали нашего государя самым кровавым тираном в Европе, хотя клейма некуда было ставить его современникам, правившим в европейских странах", добавил эксперт, а после его устранения организовали великую смуту.
Точно так же образ врага из России формировали бриты и потом, опираясь на фальшивое "завещание" Петра I, говорит историк.
В этом псевдодокументе, по словам Горбачева, русский царь якобы подписывался под своими агрессивными планами в отношении Европы и заповедовал своим потомкам и преемникам поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны в интересах расширения пределов и благоденствия России, хотя в действительности все это было написано во Франции и, как считает историк, не без участия англичан.
"И, начиная с Петровской эпохи, Британия все время конкурировала с нами... Термин "большая игра" (геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии в начале XIX – начале XX вв.) вновь вошел в оборот. Хотя, казалось бы, противостояние Британии и России на направлении кавказско-азиатском ушло в небытие, но на самом деле существовала лишь пауза – и вот все реанимировалось", – сказал Горбачев.
Самый экзотический союз в истории
Длившееся в веках противостояние России и Британии можно проследить в Екатерининскую эпоху и в период Кавказских войн, "которые длились шесть десятилетий, из-за того, что британцы подпитывали" наших противников, отмечает историк.
О том же свидетельствует противостояние в Средней Азии во времена Александра III, а также басмачество времен Гражданской войны и военная интервенция в России, добавил он. В частности, расстрел английскими интервентами 26 бакинских комиссаров – членов правительства Бакинской губернии Российской республики (позже РСФСР), включавшей в себя часть современного Азербайджана и Дагестана.
Эта, ставшая бесконечной, борьба несколько ослабла после Второй мировой войны, но даже в этот период, по словам Горбачева, Британия была для нашей страны таким союзником, о котором говорят, что и врагов не надо.
"И этот союз Америки, Британии и СССР – самый экзотический союз, наверное, в истории человечества, когда противники объединились для решения одной задачи", – отметил он.
Потому неудивительно, что даже в эпохальном 1945 году, когда состоялась Крымская конференция
, ее участник премьер-министр Великобритании Уинстон "Черчилль планировал осуществить операцию "Немыслимое", чтобы выдавить нас из Европы, подчеркнул эксперт. А уже в 1946-м произнес свою знаменитую Фултонскую речь и официально, хотя она до того уже началась, дал старт Холодной войне, добавил Горбачев.
"Даже в период Крымской конференции, до и после, он (Черчилль – ред.) предлагал в нарушение Конвенции Монтре ввести в Черное море британский флот – корабли и подводные лодки, чтобы они на постоянной основе там находились – "помочь России, в период боевых действий", а на самом деле остаться здесь в регионе тем или иным путем", – подчеркнул Горбачев.
А если вернуться чуть назад и посмотреть внимательно и под другим углом на такой исторический эпизод, как подготовку к открытию в 1944-м второго фронта в Европе в ходе Второй мировой войны, то можно рассмотреть истинные и бессменные цели Лондона и тогда, считает эксперт.
"Если мы вспомним, где британцы хотели высаживаться – они хотели ударить на Балканах, то есть чтобы опять-таки нас отрезать от возможности влияния в этом регионе и не дать нам завершить победный марш до Берлина, до Эльбы. Всячески Черчилль, который был врагом советской власти изначально, старался ослабить наши возможности", – сказал Горбачев.
Скованные одной цепью
И сегодня Британская империя в основе своей жива и стремится показать, что способна решать задачи глобального характера, "в том числе такого рода, как поворот СВО совершенно на другой путь", отмечает эксперт.
Поэтому в один ряд с уже известными истории фактами – хорошо изученными и до сих пор загадочными – мы видим другие: локальные и громкие, как удар ВСУ по Панораме в Севастополе под руководством спецслужб Великобритании, масштабные и тихие, как работа английского капитала в Казахстане, сказал Горбачев.
"И все это устраивается в один ряд, складывается бусинка к бусинке в такое британское ожерелье", – заключил эксперт.
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