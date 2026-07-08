https://crimea.ria.ru/20260708/otravlennoe-ozherele-pochemu-britaniya-vekami-vidit-v-rossii-vraga-1157454945.html

Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага

Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага

Противостояние между Россией и Британией имеет вековые корни, которые крепли со времен Ивана Грозного до Петра Великого. И сегодня "большая игра" после паузы... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T22:16

2026-07-08T22:16

2026-07-08T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Противостояние между Россией и Британией имеет вековые корни, которые крепли со времен Ивана Грозного до Петра Великого. И сегодня "большая игра" после паузы продолжается, ведь Лондон не отказался от своих целей: ослабить и подчинить себе Россию и доминировать в Черноморско-Каспийском регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.Большая игра: реанимацияВ этом Лондону неизменно мешает Россия с Петровской эпохи, хотя англо-русское противостояние началось гораздо раньше – со времен Ивана Грозного, отметил он.Тогда, отмечает он, англичане "сделали нашего государя самым кровавым тираном в Европе, хотя клейма некуда было ставить его современникам, правившим в европейских странах", добавил эксперт, а после его устранения организовали великую смуту.Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в АрктикеТочно так же образ врага из России формировали бриты и потом, опираясь на фальшивое "завещание" Петра I, говорит историк.В этом псевдодокументе, по словам Горбачева, русский царь якобы подписывался под своими агрессивными планами в отношении Европы и заповедовал своим потомкам и преемникам поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны в интересах расширения пределов и благоденствия России, хотя в действительности все это было написано во Франции и, как считает историк, не без участия англичан.Самый экзотический союз в историиДлившееся в веках противостояние России и Британии можно проследить в Екатерининскую эпоху и в период Кавказских войн, "которые длились шесть десятилетий, из-за того, что британцы подпитывали" наших противников, отмечает историк.О том же свидетельствует противостояние в Средней Азии во времена Александра III, а также басмачество времен Гражданской войны и военная интервенция в России, добавил он. В частности, расстрел английскими интервентами 26 бакинских комиссаров – членов правительства Бакинской губернии Российской республики (позже РСФСР), включавшей в себя часть современного Азербайджана и Дагестана.Диалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условиеЭта, ставшая бесконечной, борьба несколько ослабла после Второй мировой войны, но даже в этот период, по словам Горбачева, Британия была для нашей страны таким союзником, о котором говорят, что и врагов не надо.Потому неудивительно, что даже в эпохальном 1945 году, когда состоялась Крымская конференция, ее участник премьер-министр Великобритании Уинстон "Черчилль планировал осуществить операцию "Немыслимое", чтобы выдавить нас из Европы, подчеркнул эксперт. А уже в 1946-м произнес свою знаменитую Фултонскую речь и официально, хотя она до того уже началась, дал старт Холодной войне, добавил Горбачев.А если вернуться чуть назад и посмотреть внимательно и под другим углом на такой исторический эпизод, как подготовку к открытию в 1944-м второго фронта в Европе в ходе Второй мировой войны, то можно рассмотреть истинные и бессменные цели Лондона и тогда, считает эксперт."Если мы вспомним, где британцы хотели высаживаться – они хотели ударить на Балканах, то есть чтобы опять-таки нас отрезать от возможности влияния в этом регионе и не дать нам завершить победный марш до Берлина, до Эльбы. Всячески Черчилль, который был врагом советской власти изначально, старался ослабить наши возможности", – сказал Горбачев.Скованные одной цепьюИ сегодня Британская империя в основе своей жива и стремится показать, что способна решать задачи глобального характера, "в том числе такого рода, как поворот СВО совершенно на другой путь", отмечает эксперт."Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииПоэтому в один ряд с уже известными истории фактами – хорошо изученными и до сих пор загадочными – мы видим другие: локальные и громкие, как удар ВСУ по Панораме в Севастополе под руководством спецслужб Великобритании, масштабные и тихие, как работа английского капитала в Казахстане, сказал Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР"Англосаксонская" дуга бросает Европу в топку ядерной войны - политологФальсификация истории: на Украине запретили книгу "Как жили на Руси"

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политика, великобритания, россия, внешняя политика, в мире, история, сергей горбачев, мнения