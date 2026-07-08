Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260708/otboy-vozdushnoy-trevogi-prozvuchal-v-sevastopole-1157459582.html
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T08:51
2026-07-08T08:51
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
новости сво
министерство обороны рф
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В среду тревогу объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, новости сво, министерство обороны рф, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе

В Севастополе дали сигнал отбоя воздушной тревоги

08:51 08.07.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
В среду тревогу объявили в первый раз после полуночи, спустя час прозвучал отбой. В 4.40 в городе снова зазвучали сирены, отбой дали в 6.20. В третий раз сигнал опасности подали в 8 утра.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяНовости СВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
10:40Одинокий романтик: памяти Александра Грина
10:20В Феодосии остановили свободную продажу топлива
10:11Госдума приняла закон о поддержке виноделия в Крыму
09:58В Севастополе купить бензин можно на 8 АЗС
09:55В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУ
09:53Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева
09:40В Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
09:33ВСУ ударили по Татарстану: есть пострадавшие
09:22В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи
09:00Часть Крыма в среду без воды
08:51Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
08:49ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
08:32Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
08:23Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение
08:15Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
08:01В Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"
07:57В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
07:55Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте
07:44Керчь обесточена после ударов ВСУ
Лента новостейМолния