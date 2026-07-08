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Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов

Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Новости СВО: сводка Минобороны России с фронтов

ВСУ потеряли еще 1 400 боевиков, а также вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T13:02

2026-07-08T13:02

2026-07-08T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1 400 боевиков, а также вооружение и боевую технику на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 200 человек, бронетранспортер, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана, завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в Красном Лимане.Всего в полосе ответственности "Запада" потери противника составили более 220 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и британский зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 боевиков, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 человек, три боевые бронированные машины и семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 455 военных, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.Подразделения "Днепра" уничтожили до 50 неонацистов киевского режима, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 070 танков и других боевых бронированных машин, 1 755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 683 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 935 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомбКиев отверг мирный план США и требует для себя лучших условий"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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