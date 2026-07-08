https://crimea.ria.ru/20260708/novosti-kryma-bez-sveta-posle-atak-vsu-tri-goroda-i-chetyre-rayona-1157481129.html

Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района

Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района

Три города и четыре района в Крыму остаются без энергоснабжения из-за аварий на сетях, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно... РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T16:47

2026-07-08T16:47

2026-07-08T16:47

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391706_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_58f854e60095436bec9bab03b2343fe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три города и четыре района в Крыму остаются без энергоснабжения из-за аварий на сетях, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно возобновляется, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Поэтапно свет возвращают в городские округа Феодосия, Евпатория, Симферополь, города Керчь, Саки, Судак, а также в Советский, Ленинский, Кировский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский и Раздольненский районы."В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, так как в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети. Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий", – подчеркнули в пресс-службе.Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света остались четыре города и два района, в остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, сообщили ранее на предприятии "Крымэнерго".Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма в среду без водыКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма