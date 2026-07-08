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Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района
Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района
Три города и четыре района в Крыму остаются без энергоснабжения из-за аварий на сетях, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T16:47
2026-07-08T16:47
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три города и четыре района в Крыму остаются без энергоснабжения из-за аварий на сетях, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно возобновляется, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Поэтапно свет возвращают в городские округа Феодосия, Евпатория, Симферополь, города Керчь, Саки, Судак, а также в Советский, Ленинский, Кировский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский и Раздольненский районы."В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, так как в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети. Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий", – подчеркнули в пресс-службе.Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света остались четыре города и два района, в остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, сообщили ранее на предприятии "Крымэнерго".Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма в среду без водыКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
Новости Крыма: без света после атак ВСУ три города и четыре района

Три города и четыре района в Крыму остаются без света к вечеру 8 июля

16:47 08.07.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Три города и четыре района в Крыму остаются без энергоснабжения из-за аварий на сетях, еще в части населенных пунктов республики подача света постепенно возобновляется, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В настоящее время обесточенными остаются Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район. Также в связи с вводом дополнительных ограничений электроснабжения отсутствует подача электроэнергии в Нижнегорском и Первомайском районах", – перечислили в компании.
Поэтапно свет возвращают в городские округа Феодосия, Евпатория, Симферополь, города Керчь, Саки, Судак, а также в Советский, Ленинский, Кировский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский и Раздольненский районы.
"В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, так как в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети. Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий", – подчеркнули в пресс-службе.
Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света остались четыре города и два района, в остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, сообщили ранее на предприятии "Крымэнерго".
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики.
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