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Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе
Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе
Новым заместителем управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе назначен Михаил Петров, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T13:23
2026-07-08T13:23
сбер
сбербанк в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Новым заместителем управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе назначен Михаил Петров, сообщает пресс-служба банка.Он будет курировать направление "Розничные клиенты и сеть продаж".Карьеру в Сбербанке Петров начал в 2012 году на позиции специалиста по прямым продажам в Сочи, где в дальнейшем вырос до руководителя одного из офисов. Весной 2023 года он присоединился к команде отделения Сбербанка на крымском полуострове и принимал участие в открытии первых офисов уже в качестве руководителя группы внутренних структурных подразделений. Последние 2,5 года возглавлял управление прямых продаж, где вместе с командой достиг значимых результатов в привлечении розничных клиентов и продвижении продуктов банка в регионе."За время работы в "Сбере" Михаил зарекомендовал себя как эффективный руководитель, который способен решать нестандартные задачи и достигать высоких показателей. Результаты его работы неоднократно были отмечены руководством банка, и я уверен, что на новой должности Михаил также добьется больших успехов. Его приоритетными задачами станут реализация стратегии развития розничного блока в регионе и обеспечение высокого уровня клиентского сервиса", - отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.Петров имеет высшее образование по специальности "Налоги и налогообложение".Его профессиональные заслуги отмечены различными корпоративными наградами за достижение высоких показателей в работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сбер, сбербанк в крыму

Назначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе

13:23 08.07.2026
 
© Фото из личного архива Михаила ПетроваНазначен новый замуправляющего отделением "Сбера" в Крыму и Севастополе
Назначен новый замуправляющего отделением Сбера в Крыму и Севастополе
© Фото из личного архива Михаила Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Новым заместителем управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе назначен Михаил Петров, сообщает пресс-служба банка.
Он будет курировать направление "Розничные клиенты и сеть продаж".
Карьеру в Сбербанке Петров начал в 2012 году на позиции специалиста по прямым продажам в Сочи, где в дальнейшем вырос до руководителя одного из офисов. Весной 2023 года он присоединился к команде отделения Сбербанка на крымском полуострове и принимал участие в открытии первых офисов уже в качестве руководителя группы внутренних структурных подразделений. Последние 2,5 года возглавлял управление прямых продаж, где вместе с командой достиг значимых результатов в привлечении розничных клиентов и продвижении продуктов банка в регионе.
"За время работы в "Сбере" Михаил зарекомендовал себя как эффективный руководитель, который способен решать нестандартные задачи и достигать высоких показателей. Результаты его работы неоднократно были отмечены руководством банка, и я уверен, что на новой должности Михаил также добьется больших успехов. Его приоритетными задачами станут реализация стратегии развития розничного блока в регионе и обеспечение высокого уровня клиентского сервиса", - отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.
Петров имеет высшее образование по специальности "Налоги и налогообложение".
Его профессиональные заслуги отмечены различными корпоративными наградами за достижение высоких показателей в работе.
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СберСбербанк в Крыму
 
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