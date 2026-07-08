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Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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Над Крымом и морями отработала ПВО
Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.07.2026
Над Крымом и морями отработала ПВО
111 украинских беспилотников уничтожены за день над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 111 украинских беспилотников уничтожены за день над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Удары отражались с 8 утра до 20:00 8 июля.В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и морями отработала ПВО

Над Крымом и девятью регионами России уничтожили 111 беспилотников ВСУ

20:29 08.07.2026 (обновлено: 21:09 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 111 украинских беспилотников уничтожены за день над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались с 8 утра до 20:00 8 июля.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказано в сообщении.
В ночь на среду военные сбили 27 вражеских дронов над Севастополем, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Утром украинские дроны атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области. Кроме того, ВСУ ударили по компрессорной станции "Краснодарская", которая используется в экспортных поставках газа в Турцию по "Голубому потоку".
В Азовском море были атакованы беспилотниками два танкера, два человека получили травмы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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