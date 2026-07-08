https://crimea.ria.ru/20260708/na-ulitsakh-simferopolya-stanet-bolshe-avtobusov-i-trolleybusov-1157483268.html

На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 08.07.2026

На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T19:18

2026-07-08T19:18

2026-07-08T19:18

симферополь

общественный транспорт

новости крыма

транспорт

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию."Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта", - заверили в администрации.Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели талоны на автобусы к поездамДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута

симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, общественный транспорт, новости крыма, транспорт, логистика, общество