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На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T19:18
2026-07-08T19:18
симферополь
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новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию."Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта", - заверили в администрации.Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели талоны на автобусы к поездамДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
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симферополь, общественный транспорт, новости крыма, транспорт, логистика, общество
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

В Симферополе увеличивают число троллейбусов и автобусов на городских маршрутах

19:18 08.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЛюди на остановке общественного транспорта в районе улицы Бородина в Симферополе
Люди на остановке общественного транспорта в районе улицы Бородина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"На троллейбусных маршрутах по мере восстановления работы контактной сети ведутся мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава до плановых показателей. Имеющийся транспорт распределяется таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное обслуживание всех действующих маршрутов", - говорится в сообщении.
По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию.
"Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта", - заверили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.
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