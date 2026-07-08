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На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 08.07.2026
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T19:18
2026-07-08T19:18
2026-07-08T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию."Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта", - заверили в администрации.Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели талоны на автобусы к поездамДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
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РИА Новости Крым
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симферополь, общественный транспорт, новости крыма, транспорт, логистика, общество
На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
В Симферополе увеличивают число троллейбусов и автобусов на городских маршрутах