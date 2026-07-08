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На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ
На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ - РИА Новости Крым, 08.07.2026
На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ
В Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло, сообщает... РИА Новости Крым, 08.07.2026
2026-07-08T14:59
2026-07-08T14:59
2026-07-08T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло, сообщает Ровненская епархия.10 мая стало известно, что священникам Украинской православной церкви – самой старой и самой массовой религиозной конфессии на Украине – отменили бронь от мобилизации. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родиона Мирошника, это следующий шаг украинских властей по организации открытого издевательства в отношении служителей ортодоксального православия на Украине.Также 8 июня власти Киева потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести святыню.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове насмерть зарезали военкомаНа Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
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РИА Новости Крым
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украинская православная церковь (упц), украина, мобилизация на украине, новости сво
На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦ
ТЦК мобилизовали священника УПЦ в Волынской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло, сообщает Ровненская епархия.
"В Волынской области был призван на военную службу настоятель Михайловского храма села Ставров Ровненской епархии УПЦ протоиерей Виталий Цепкайло", - пишет РИА Новости ссылаясь на пост в Telegram-канале епархии.
10 мая стало известно, что священникам Украинской православной церкви – самой старой и самой массовой религиозной конфессии на Украине – отменили бронь
от мобилизации. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родиона Мирошника, это следующий шаг украинских властей по организации открытого издевательства в отношении служителей ортодоксального православия на Украине.
Также 8 июня власти Киева потребовали
от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести святыню.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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