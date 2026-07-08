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На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам - РИА Новости Крым, 08.07.2026
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На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам
На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам - РИА Новости Крым, 08.07.2026
На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам
В четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026
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2026-07-08T22:30
севастополь
азс
бензин
топливо
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новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Получение QR-кодов стартует в среду в 22:20. Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен, добавил губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, азс, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя, михаил развожаев, общество
На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам

В Севастополе 9 июля бензин будут заправлять 40 литров АИ-95 по QR-кодам

22:19 08.07.2026 (обновлено: 22:30 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Завтра (9 июля – ред.) продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. ️При этом на АИ-95 и АИ-95 NP коды будут доступны по 40 литров", - написал руководитель региона в МАКС.
Получение QR-кодов стартует в среду в 22:20. Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен, добавил губернатор.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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