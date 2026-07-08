https://crimea.ria.ru/20260708/na-azs-sevastopolya-v-chetverg-mozhno-budet-zapravitsya-po-qr-kodam-1157488062.html

На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам

На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам - РИА Новости Крым, 08.07.2026

На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам

В четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T22:19

2026-07-08T22:19

2026-07-08T22:30

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В четверг продажа топлива на АЗС Севастополя будет осуществляться по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Получение QR-кодов стартует в среду в 22:20. Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен, добавил губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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