https://crimea.ria.ru/20260708/krymskiy-most---obstanovka-na-vecher-8-iyulya-1157487082.html

Крымский мост - обстановка на вечер 8 июля

Крымский мост - обстановка на вечер 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2026

Крымский мост - обстановка на вечер 8 июля

Крымский мост вечером в среду свободен и открыт для проезда, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 08.07.2026

2026-07-08T20:10

2026-07-08T20:10

2026-07-08T20:10

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в среду свободен и открыт для проезда, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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